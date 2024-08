POL-HRO: Blitzerauslösung sorgt bei Autofahrern für Irritation

Rostock/ Hinrichshagen L22 (ots) -



Bei der Polizei meldeten sich ab den Mittagsstunden des heutigen

Nachmittags mehrere Autofahrer, dass sie gerade geblitzt wurden,

obwohl sie keine weitere Geschwindigkeitseinschränkung wahrgenommen

hätten.

Eine Prüfung der L22, Höhe Hinrichshagen, Fahrtrichtung Graal-Müritz

hat ergeben, dass das Verkehrszeichen, welches

die Geschwindigkeit auf 50 km/h regelte, nicht mehr angebracht ist.

Die Autofahrer werden gebeten, den Bereich besonnen zu befahren und

mögliches Wenden, um die Auslösung der Blitzeranlage zu prüfen, zu

unterlassen. Fahren Sie vorsichtig und vermeiden scharfes Bremsen bei

Auslösen der Blitzeranlage, um Unfälle zu vermeiden.

Im Rahmen der Amtshilfe wird zeitnah ein Ersatzschild aufgestellt.

Über den Sachverhalt wurde die verantwortliche

Institution in der Hansestadt Rostock informiert und diese wird in

eigener Zuständigkeit Maßnahmen ergreifen.

Die Polizei bittet um Verständnis für die Irritation.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell