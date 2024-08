POL-HRO: Einbrecher weckte Bewohner auf und konnte dann auf frischer Tat gestellt werden.

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 04.08.2024 kam es im Jung-Jochen-Weg

in Rostock zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein

34-jähriger Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit soll versucht

haben, sich gewaltsam Zutritt in ein Haus zu verschaffen. Dabei

wurden die Bewohner geweckt und störten ihn bei der Tathandlung. Der

Tatverdächtige flüchtete vom Tatort und konnte durch die alarmierten

Polizeibeamten in der Nähe gestellt werden. Ein Stehlschaden ist nach

ersten Erkenntnissen nicht entstanden. Der Sachschaden wird auf 200

Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung

des Sachverhaltes aufgenommen. Die Auswertung der Spuren und

Beweismittel dauern an.



Artur Weizel

Polizeihauptkommissar

Polizeihauptrevier-Reutershagen



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell