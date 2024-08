POL-HRO: Stauerscheinungen nach Verkehrsunfall

B105/ Kritzow - Neubukow (ots) -



Am 04.08.2024 gegen 11:25 Uhr kam es auf der B105, auf Höhe des

Abzweigs Benz zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten

Fahrzeugen.

Sowohl der vorausfahrende Skoda als auch der dahinterfahrende Renault

befuhren die Bundestraße aus Wismar kommend, in Richtung Rostock.

Aufgrund des stockenden Verkehrs musste die 35-Jährige Fahrerin des

Skodas bremsen.

Der 73-Jährige Fahrer des Renaults kam vermutlich aufgrund des zu

geringen Sicherheitsabstands nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr

auf. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000

Euro.

Die Insassen des Skodas (35 und 2 Jahre) erlitten durch den Unfall

leichte Verletzungen und wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus

verbracht.

Über die gesamte Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kam es aufgrund des

Unfalls und eines vorbeifahrenden Traktorkonvois zu erheblichen

Stauerscheinungen in beide Fahrtrichtungen.

Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche

Staatsangehörigkeit.



