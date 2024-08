POL-NB: Wild ausgewichen-15.000 Euro Sachschaden (LK V-R)

PR Grimmen (ots) -



Am 04.08.2024 gegen 02:00 Uhr ereignete sich in der Ortslage 18516 Bretwisch eine Verkehrsunfall mit hohem Sachschden. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr die 18-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW VW die Gemeindestraße in Richtung Wolthof. Dabei kam der PKW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, nachdem sie nach Abgaben der Fahrzeugführerin einem Reh auswich und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Fahrzeugführerin und die drei weiteren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 EUR. Die Bergung des verunfallten PKW wurde durch die Fahrzeugführerin veranlasst.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



