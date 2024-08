POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Rostock (ots) -



Am 03.08.2024 ereignete sich gegen 20:15 Uhr ein folgenschwerer

Verkehrsunfall. Ein BMW X5 befuhr die BAB 20 in Fahrtrichtung

Stettin. Kurz vor der Anschlussstelle Neukloster kam das Fahrzeug

nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der

Mittelschutzplanke, schleuderte in Richtung Standstreifen und kam auf

diesem zu stehen. Die vier Insassen des BMW im Alter von 34, 36, 10

und 1 Jahr wurden leichtverletzt in eine Klinik zur Untersuchung

gebracht. Derzeit kommt es aufgrund der Fahrzeugbergung bis auf

weiteres zu Behinderungen. Der Sachschaden wird auf 70.000 EUR

geschätzt.



