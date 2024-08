POL-SN: Räuberischer Diebstahl: Haftbefehl gegen 38-Jährigen erlassen

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Donnerstag gegen 14:15 Uhr kam es zu einem Räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz.



Nach bisherigem Stand der Ermittlungen habe der Ladendetektiv den Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie dieser sich Lebensmittel und Spirituosen in einen Rucksack steckte und anschließend den Kassenbereich passierte ohne die Waren zu bezahlen. Als der Ladendetektiv den 38-Jährigen ansprach, habe dieser ein mitgeführtes Skalpell gezückt und den Supermarkt-Mitarbeiter bedroht. Der Ladendetektiv konnte dem Mann das Skalpell aus der Hand nehmen und den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.



Die Beamten nahmen den polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Mann vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,87 Promille. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Räuberischen Diebstahls aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das Amtsgericht Schwerin heute Haftbefehl gegen den 38-jährigen Mann erlassen.



