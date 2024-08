POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L20 bei Malchow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (LK MSE) (ots) -



Am 02.08.2024, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße

20, auf Höhe der Einfahrt zum Edeka-Lager, ein Verkehrsunfall, an dem

ein Radfahrer, ein Pkw und ein LKW beteiligt waren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der 55-Jährige deutsche

Fahrzeugführer eines PKW aus Richtung des Edeka-Lagers und

beabsichtigte nach rechts auf die L 20 in Richtung Nossentiner Hütte

aufzufahren. Dabei übersah er aus bisher ungeklärter Ursache den von

links kommenden, vorfahrtberechtigten, 71-jährigen deutschen

Radfahrer. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer

und dem PKW. Der Radfahrer wurde von seinem Fahrrad geschleudert und

in der weiteren Folge von einem aus Richtung Nossentiner Hütte

kommenden LKW erfasst. Der 63-jährige polnische LKW-Fahrer leitete

noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte den Zusammenstoß mit dem

Radfahrer jedoch nicht verhindern.

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in

die Klinik nach Plau geflogen.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 250 Euro. Während der

Unfallaufnahme musste die L20 für eine halbe Stunde voll gesperrt

werden.





