POL-LWL: Vermisstenfahndung nach einem Mädchen aus Plau

Die Polizei fahndet nach einem Mädchen aus einem Wohnheim in Plau und bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Das Mädchen wird seit dem 27.07.2024 vermisst. Nach Prüfung zahlreicher Kontaktadressen und im Zuge weiterer Ermittlungen hat die Polizei derzeit keine Anhaltspunkte zum Aufenthalt der Vermissten, die in der Vergangenheit schon mehrfach aus dem Wohnheim verschwunden war. Allerdings nur kurzzeitig.

Weitere Angaben sowie die Personenbeschreibungen und ein Foto der Vermissten sind auf der Homepage der Landespolizei M-V hinterlegt. Diese Informationen können mit dem folgenden Link abgerufen werden:

https://tinyurl.com/22s6knba



