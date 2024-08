Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen aus Plau

Details anzeigen Das Bild zeigt die vermisste Hannah Stolp aus Plau. Das Bild zeigt die vermisste Hannah Stolp aus Plau.

Die Polizei in Plau fahndet nach einem Mädchen aus einem Wohnheim in Plau und bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Seit dem 27.07.2024 wird die 12-jährige Hannah Stolp vermisst. Nach Prüfung zahlreicher Kontaktadressen und im Zuge weiterer Ermittlungen hat die Polizei derzeit keine Anhaltspunkte zum Aufenthalt zur Vermissten, die in der Vergangenheit schon mehrfach aus dem Wohnheim verschwunden war. Allerdings nur kurzzeitig.

Personenbeschreibung:

Hannah Stolp ist 160 groß und schlank. Sie trägt langes dunkelblondes Haar und ist mit einem schwarzen Oberteil sowie einer schwarzen Jeanshose bekleidet.

Hinweise zur Person nimmt die Polizei in Plau (038735-8370) entgegen.