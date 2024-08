POL-HRO: Kriminalpolizei Rostock stellt Betäubungsmittel sicher

Rostock (ots) -



Im Rahmen von Ermittlungen gegen einen 23-jährigen Deutschen wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, fanden gestern nach einem Beschluss des Amtsgerichts Rostock Durchsuchungen in Rostock statt. Dabei wurde gegen 15 Uhr ein Objekt in der KTV sowie eine Wohnung in der Rostocker Innenstadt durchsucht.



Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers und des Kriminalkommissariats Rostock konnten dabei knapp 1 kg Marihuana, eine geringe Menge Kokain und 4000 Euro Bargeld bei dem Tatverdächtigen auffinden und sicherstellen.



Die Ermittlungen dauern an.



Es gilt die Unschuldsvermutung.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel/ Anne Schwartz

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041/42

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell