POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Warnemünde

Rostock (ots) -



Am 01.08.2024 gegen 16:00 Uhr kam es in Warnemünde im Bereich der Strandaufgänge 10/11 - Höhe Neptun Hotel - zu einer körperlichen Auseinandersetzung innerhalb einer Gruppe polnischer Staatsbürger.



Zeugen hatten beobachtet wie es zwischen zwei alkoholisierten Personen zunächst zu einem verbalen Streit gekommen sein soll. In der Folge habe der 43-jährige Tatverdächtige den 23- jährigen Geschädigten unter anderem geschlagen, getreten sowie mit dem Kopf in den Sand gedrückt. Der Geschädigte wurde durch eine eingesetzte Rettungswagenbesatzung behandelt und in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.



Die polizeibekannte Gruppe erhielt überdies einen Platzverweis für 24 Stunden.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041/42

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell