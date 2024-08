POL-HRO: Polizeieinsatz in Groß Klein

Rostock (ots) -



Im Rostocker Stadtteil Groß Klein ist es am gestrigen Donnerstag zu einem Polizeieinsatz im Gerüstbauerring gekommen.



Gegen 17:30 informierte ein Zeuge die Beamten über eine aggressiv auftretende Person, die zudem einen Hund ohne Leine sowie einen messerähnlichen Gegenstand mit sich führe. Die eingesetzten Kräfte konnten den Mann anschließend vor einem Wohnhaus antreffen. Da sich dieser den Beamten gegenüber äußerst aggressiv und unkooperativ zeigte, musste der 31-jährige Deutsche zu Boden gebracht und gefesselt werden. Bei der Durchsuchung seiner Person wurden unter anderem ein Einhandmesser sowie Betäubungsmittel sichergestellt.



Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Tatverdächtige in ein Rostocker Krankenhaus verbracht. Dort wurde auch eine Blutprobenentnahme veranlasst. Der ebenfalls festgestellte Hund wurde an eine Bekannte des Mannes übergeben.

Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell