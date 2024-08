POL-GÜ: Intensive Suchmaßnahmen erfolgreich - 76-Jähriger Vermisster aus Roggentin wohlbehalten aufgefunden

Roggentin/ Beselin (ots) -



Ab dem 31.07.2024 befanden sich diverse Polizeikräfte im Landkreis Rostock im Einsatz, da seit etwa 20.00 Uhr der 76-jährige Bewohner einer Pflegeeinrichtung in Roggentin als vermisst gemeldet wurde. Gemäß vorliegender Angaben sei der Mann an Demenz erkrankt und auch aus diesem Grund besonders gefährdet gewesen.



Umfangreiche Suchmaßnahmen, auch unter Einbindung von Personenspürhunden des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V verliefen zunächst nicht erfolgreich. Weitere technische Maßnahmen ermöglichten am 01.08.2024 schließlich die weitere Eingrenzung des möglichen Suchgebietes. Um schnellstmöglich weitläufige Flächen abseits öffentlicher Wege zu überprüfen erfolgte am späten Nachmittag des 01.08.2024 der Einsatz des Polizeihubschraubers des Landeswasserschutzpolizeiamtes M-V. Bereits kurze Zeit später konnte die Besatzung des Hubschraubers den vermeintlich Vermissten durch den Einsatz eines Infrarotsensors zwischen der BAB 19 und der Ortslage Beselin/ Waldeck orten.



Aufgrund der Geländebeschaffenheit des Fundortes landete der Polizeihubschrauber umgehend in unmittelbarer Nähe und übernahm bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes die Erstbetreuung des 76-Jährigen. Laut gegenwärtiger Erkenntnisse sei der 76-Jährige unverletzt geblieben und er konnte wohlbehalten in dessen Pflegeeinrichtung zurückkehren.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell