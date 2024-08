POL-HST: Ergänzung zum Zeugenaufruf zum tödlichen Verkehrsunfall in Neu Mukran

Neu Mukran (ots) -



Wie bereits berichtet wurde, ereignete sich am Donnerstag, dem 1. August gegen 14:50 Uhr in der Ortslage Neu Mukran, Höhe Parkplatz Hülsenkrug ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Urlauberin aus Sachsen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) von einem Traktorgespann erfasst wurde und noch an der Unfallstelle verstarb.



Hierbei geriet die Radfahrerin vermutlich aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn und wurde von dem Rad des Anhängers des Traktors erfasst. Siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5835679.



Aufgrund der noch unbekannten Umstände des Unfallherganges werden im Zusammenhang mit den derzeit andauernden Ermittlungen der Polizei dringend Personen gesucht, die als erste Personen aber insbesondere auch als Ersthelfer und Zeugen an der Unfallstelle eintrafen. Wer kann Angaben machen, wo sich die Geschädigte zum Zeitpunkt des Unfalles befunden hat oder wer hat beobachtet, wie es zu dem Sturz auf die Fahrbahn kam?



Bitte melden Sie sich persönlich oder unter der Telefonnummer 038392 3070 im Polizeirevier Sassnitz.



