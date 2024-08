POL-NB: 76-jähriger Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss auf der B 96 unterwegs

PHR Neubrandenburg (ots) -



Am 01.08.2024 gegen 16:42 Uhr teilte ein Hinweisgeber der Einsatzleitstelle im Polizeipräsidium mit,dass ein PKW Hyundai mit einer sehr auffälligen Fahrweise (Schlangenlinie)auf der B96 aus Richtung Groß Nemerow in Richtung Neubrandenburg fährt. Zuvor war dieser PKW bereits zwischen Usadel und Groß Nemerow aufgefallen. Der ältere Fahrer hielt auch kurz an und der Zeuge sprach ihn an, ob er helfen könnte und ob es ihm gut gehe.In der Folge fuhr der Mann weiter in Richtung Neubrandenburg. Durch den sofortigen Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen konnte das betreffende Fahrzeug auf Höhe Kreuzung Neustrelitzer Str./Kirschenallee festgestellt werden. Der ältere Fahrer ignorierte die Aufforderungen der Polizei anzuhalten. Eingeschaltetes Blaulicht sowie "Stopp Polizei" wurden ignoriert. Auf der Umgehungsstraße konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 76-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Eine Flasche Korn konnte auch im Innenraum des PKW festgestellt werden. Der Senior gab zu, mal einen Schluck Korn genommen zu haben. Der Mann wurde zur Blutprobenentnahme in das Klinikum Neubrandenburg verbracht und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der 76- Jährige ist deutscher Staatsbürger und wohnhaft in Berlin.



