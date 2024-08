POL-NB: Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung nach Mädchen aus Greifswald

PHR Greifswald (ots) -



Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 13jährigem Mädchen aus Greifswald (unsere Meldung vom 01.08.24,10:38 Uhr) ist beendet.



Nach umfangreichen Ermittlungen konnten Polizeibeamte sie gegen 18:20 Uhr unversehrt antreffen und in die Obhut der Eltern übergeben. Wir bedanken uns für die Unterstützung der Öffentlichkeitsfahndung.

Im Falle der Übernahme unser Meldung und des Bildes der Vermissten auf eigene Portale, wird nun um Löschung gebeten.



