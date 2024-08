POL-HRO: Brand von Buschwerk und Holzschuppen in Schwerin

Schwerin (ots) -



Nachdem es am gestrigen Mittwoch zu zwei Bränden in Schwerin gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Gegen 17 Uhr wurde die Polizei zunächst über einen Brand auf einem Hinterhof des Dreescher Marktes informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte hier aus bisher unbekannter Ursache Buschwerk Feuer gefangen. Durch die Flammen wurde zudem ein angrenzender Holzunterstand beschädigt.



Möglicherweise haben in diesem Zusammenhang Zeugen Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Um 20:50 Uhr wurden die Beamten in den Schweriner Stadtteil Wüstmark gerufen. Ein beim Eintreffen der Polizei bereits in Vollbrand stehender Holzschuppen brannte teilweise nieder. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen und somit auch ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Zur Ermittlung der genauen Brandursache kommt am heutigen Tag ein Sachverständiger für Brandursachenermittlungen zum Einsatz.



In beiden Sachverhalten wurden keine Personen verletzt. Die Schweriner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen



