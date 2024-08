POL-NB: Verkehrsunfall in 17129 Kruckow - Straße zeitweise vollständig gesperrt

Kruckow (ots) -



Heute Morgen, gegen 07:00 Uhr, kam es in der Ortslage 17129 Kruckow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 34-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Mazda, welche aus Richtung Kartlow kam, beabsichtige in der Ortslage Kruckow nach links auf die B 110 in Richtung Demmin abzubiegen. Dabei übersah sie die von links kommende 57-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Skoda. Diese kam in Folge des Zusammenstoßes nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben auf der Fahrzeugseite zum Liegen.



Beide Frauen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die B110 wurde für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.500,-EUR geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Antje Schulz

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell