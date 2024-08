POL-HWI: Polizei stellt vermeintlich drogenbeeinflussten PKW-Fahrer

Schönberg (ots) -



In der zurückliegenden Nacht stellten Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf einen PKW-Fahrer, der offenbar unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war.



Gegen 02:00 Uhr fiel der Funkstreifenbesatzung auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Lüdersdorf und Schönberg ein PKW mit ausgeschaltetem Licht auf. Die Beamten entschlossen sich, das Fahrzeug zu kontrollieren. Dafür schalteten sie das Blaulicht und Signalhorn an. Diese Anhaltezeichen missachtete der Fahrzeugführer und setzte seine Fahrt fort.



Die Beamten konnten das Fahrzeug nach Verlassen der Autobahn stoppen und den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Ein durchgeführter Drogenvortest bei dem 20-Jährigen bestätigte einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln.

Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Franzisca Ertel

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell