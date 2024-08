POL-HRO: Jugendliche nach Sachbeschädigung in Gehlsdorf gestellt

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen gegen zwei Rostocker aufgenommen, nachdem diese in den frühen Morgenstunden auf frischer Tat angetroffen wurden.



Gegen 02:30 Uhr des heutigen Donnerstages meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und berichtete über Geräusche von einem Schulgelände in Rostock-Gehlsdorf. Weiterhin teilte sie mit, dass sie auch Personen auf dem Gelände sehen könne. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Dierkow konnten neben mehreren beschmierten und beschädigten Scheiben eines Schulgebäudes, zwei männliche Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren auf dem Schulgelände antreffen. Aufgrund der Spurenlage und der getätigten Äußerungen konnten die deutschen Tatverdächtigen auch für weitere im Vorfeld bekanntgewordene Sachbeschädigungsdelikte im nahen Umfeld als mögliche Täter identifiziert werden. Darunter eine in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Graffiti beschmierte Fassade eines Supermarktes.



Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwarten Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen. Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen übernommen.



