POL-HRO: Polizei stoppt alkoholisierte LKW-Fahrer in Rostock

Gleich zwei alkoholisierte LKW-Fahrer musste die Polizei am vergangenen Mittwoch im Bereich Rostock mit 1,8 Promille feststellen.



Zunächst erhielt die Polizei gegen 22:00 Uhr einen Hinweis über einen alkoholisierten Fahrer auf dem Gelände einer Tankstelle an der Rövershäger Chaussee. Dieser soll nach ersten Erkenntnissen während des Rangierens ein dort befindliches Gitter beschädigt haben. Als die eingesetzten Beamten den Fahrer vor Ort antreffen konnten, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem konnten die Beamten bei dem 35-jährigen Deutschen Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnehmen. Ein durchgeführter Test zeigte, dass der Mann mit 1,81 Promille unterwegs war.



Nur eine Stunde später erhielt die Polizei durch eine Notarztwagenbesatzung einen weiteren Hinweis über einen mutmaßlichen Fahrer unter Alkoholeinfluss auf der Rövershäger Chaussee stadtauswärts. Der Fahrer soll dabei Schlangenlinien gefahren und beinahe mit dem Fahrzeug der Mitteiler zusammen gestoßen sein. Die alarmierten Beamten konnten den betreffenden LKW anhalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 55-jährigen Fahrer ergab eine Wert von 1,84 Promille. Der Führerschein des Deutschen wurde sichergestellt.



Beide Fahrer mussten eine Blutprobe abgeben. Es wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell