POL-LWL: Rentner schießt mit Luftgewehr auf Hund

Am Mittwochmorgen soll ein Rentner aus dem Amt Parchimer Umland mit einem Luftgewehr auf einen Hund geschossen haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe der Mann mehrmals mit einem erlaubnisfreien Luftgewehr auf den Mischlingshund der Nachbarn geschossen und diesen dadurch schwer verletzt. Die darauffolgende Operation in einer Tierklinik hat der Hund nicht überlebt. Die Polizei, die am Vormittag vom Vorfall unterrichtet wurde, hat das Luftgewehr sichergestellt und Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie wegen Sachbeschädigung gegen den Rentner aufgenommen. Hintergrund der Tat sollen vorangegangene Streitigkeiten zwischen den Nachbarn gewesen sein.



Darüber hinaus wurde bekannt, dass der Rentner Mitglied eines Schützenvereins ist und mehrere Waffen auf ihn eingetragen sind. Nach Rücksprache mit der Waffenbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim wurden ebenfalls sämtliche Waffen und der Waffenschein des Rentners sichergestellt und dem zuständigen Landkreis übergeben.



