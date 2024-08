POL-NB: Weiter PKW-Diebstahl an der Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Nachdem bereits am Vormittag des 31.07.2024 die Entwendung eines PKW Toyotas in Neubrandenburg bekannt wurde, wurde am Nachmittag ein weiterer Diebstahl beanzeigt.



Demnach wurde im Zeitraum vom 29.07.2024 um 11:00 Uhr bis zum 31.07.2024 um 14:00 Uhr ein roter Toyota Auris in Carnow / Wustrow entwendet. Das Hybrid-Fahrzeug stand dort auf einem öffentlichen Parkplatz und gehört einem Urlauber.



Ein Zusammenhang zum Diebstahl des PKW in Neubrandenburg scheint wahrscheinlich und ist Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 15.000EUR geschätzt.



Personen, welche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Neustrelitz (03981-2580), jedem anderen Polizeirevier oder über die Onlinewache (www.polizei.mvnet.de) zu melden.



