POL-LWL: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Greven

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Greven mussten zwei beschädigte PKW abgeschleppt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide beteiligten Autos gegen 15:00 Uhr entgegengesetzt die Ortsdurchfahrt der B 195 in Greven. In einer Rechtskurve soll der 63-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 43-Jährigen kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, allerdings waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.



