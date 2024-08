POL-GÜ: Polizeibekannter Täter nach Einbruch in Bützower Kiosk vorläufig festgenommen

Bützow (ots) -



Beamten der Polizei Bützow ist es in den frühen Morgenstunden des 01.08.2024 nach Zeugenhinweis gelungen, einen bereits mehrfach polizeibekannten Tatverdächtigen kurz nach einem Einbruch auf frischer Tat vorläufig festzunehmen.



Nach vorliegenden Angaben habe der aufmerksame Zeuge gegen 04:10 Uhr beobachten können, wie sich der 49-jährige Tatverdächtige gewaltsam Zugang zu einem Kiosk im Bahnhof Bützow verschaffte. Weiterhin soll der Deutsche sich am Inventar sowie auch der Kasse bedient haben. Aufgrund der Zeugenbeschreibung gelang es den alarmierten Einsatzkräften den Tatverdächtigen nur kurze Zeit später festzustellen. Angaben zu gegebenenfalls entwendeten Gegenständen liegen derzeit nicht vor. Laut erster Ermittlungserkenntnisse sei

der in Bützow wohnhafte Mann jedoch erst im April diesen Jahres aus der Haft entlassen worden. Der mit 2,26 Promille erheblich alkoholisierte Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen.



Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz, um Spuren sowie Beweismittel zu sichern. Das eingeleitete Ermittlungsverfahren wird im Weiteren durch die Kriminalpolizei Bützow übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell