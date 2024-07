POL-HST: Einbrüche in mehrere PKW auf dem Parkplatz des Campingplatzes in Lobbe - Zeugenaufruf und Urlauberhinweise

Lobbe (ots) -



In den frühen Morgenstunden des Mittwoches, dem 31. Juli 2024, wurde augenscheinlich in mehrere PKW nach gleicher Methode eingebrochen.



Auf dem Parkplatz des Campingplatzes in Lobbe verschafften sich unbekannte Täter gegen 5 Uhr Zugang zu verschiedenen Fahrzeugen und entwendeten Bargeld aus Geldbörsen, die sich in den Autos befanden.



Der Kriminaldauerdienst war im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Wer relevante Angaben zur Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392-3070, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



In diesem Zusammenhang rät die Polizei:



- Wenn Sie unterwegs mit dem PKW, dem Wohnwagen oder dem Zweirad

kurz halten, z. B. um zu tanken oder eine Raststätte

aufzusuchen, seien Sie wachsam. Dieben reicht eine kurze

Abwesenheit, um Wertsachen aus Ihrem Fahrzeug zu stehlen oder

sogar damit wegzufahren.



- Tragen Sie während Fahrt, Flug und auch am Urlaubsort Ihre

Zahlungsmittel, Ausweispapiere, und andere Wertsachen immer am

Körper (z. B. in einer verschließbaren Innentasche Ihrer

Kleidung, im Brustbeutel oder in einer Gürteltasche), damit

Taschendiebe keine Chance haben.



- Im Hotelzimmer oder im Camper: Wertsachen sind hier vor Dieben

nicht sicher. Deswegen sollten Sie Geldbeutel, Smartphone,

Schmuck, Kameras usw. nie sichtbar/offen im Feriendomizil

zurücklassen. Hotels und Campingplätze nehmen Wertsachen gerne

in sichere Verwahrung.



Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de



