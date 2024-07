POL-HST: 56-jährige Frau wird von Fahrrad geschubst - Zeugen gesucht

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Montag, dem 29. Juli 2024, gegen 15:45 Uhr wurde eine 56-jährige Deutsche aus Ribnitz-Damgarten offenbar von einer ihr unbekannten Frau vom Fahrrad geschubst.



Beim Befahren des Gehweges am Kreisverkehr zwischen Körkwitzer Weg und der Straße am See wollte die 56-Jährige an einem Pärchen rechts vorbeifahren.



Nach ersten Erkenntnissen schlug eine Frau mit ihrem linken Arm gegen die Fahrradfahrerin, welche in der weiteren Folge auf die Fahrbahn stürzte. Offenbar lachte die Tatverdächtige die Fahrradfahrerin daraufhin aus. Das Paar ging anschließend weg in Richtung Bodden-Center.



Das Paar konnte folgendermaßen beschrieben werden:



Weiblich:



- etwa 30 Jahre alt, vermutlich dunkle Haare, europäisches

Aussehen,

- 1,65 bis 1,70 Meter groß, korpulenter Körperbau,

- enges, helles T-Shirt, dunkle Jogging-/Cargohose, dunkles

Basecap,

- rauchte Zigarette.



Männlich:



- etwa 40 bis 45 Jahre alt, dunkler Kurzhaarschnitt, europäisches

Aussehen,

- leichter, rötlicher Stoppelbart und schmale, eckige Brille,

- helles T-Shirt mit schwarzen Gesichtern bedruckt, dunkle lange

Hose, grünes Basecap, dunkler Rucksack.



Die 56-Jährige erlitt eine Ellenbogenfraktur. Es wurde Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.



Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den beschriebenen Personen machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.



