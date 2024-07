POL-HRO: Kriminalpolizei bittet um Hinweise nach exhibitionistischer Handlung in Warnemünde

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es im Bereich des FKK-Strandes in Warnemünde zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen Mann gekommen sein soll.



Am vergangenen Montag, gegen 16:15 Uhr, bemerkte eine Zeugin einen ihr unbekannten Mann, welcher sie durch exhibitionistische Handlungen belästigte. Kurz darauf soll der Tatverdächtige in unbekannte Richtung verschwunden sein. Die Zeugin informierte im Nachgang die Polizei, die den Tatverdächtigen im Nahbereich nicht mehr antreffen konnte.



Die Zeugin konnte den Mann wie folgt beschreiben:

- 170 cm

- schwarze, kurze Hose

- weißes Shirt

- schwarzes Haare

- braun gebrannte Haut



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dem angezeigten Sachverhalt geben können. Personen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Rufnummer 0381/4916-1616 zu melden. Hinweise nehmen zudem die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell