POL-HRO: Polizei ermittelt wegen Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens

Im Zuge ihrer Streifentätigkeit wurden Polizeibeamte am gestrigen Dienstag gegen 13:20 Uhr auf einen Sachverhalt in der Rostocker KTV aufmerksam.



Die Beamten bemerkten zwei maskierte Personen, welche sich zu Fuß in der Waldemarstraße bewegten. Die beiden 21 und 30 Jahre alten Männer führten zudem offen sichtbar waffenähnliche Gegenstände mit sich. Die Rostocker wurden umgehend durch die Beamten angesprochen und kontrolliert. Bei den sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurden bei den Männern unter anderem ein Beil, ein Jagdmesser und ein Astbeil aufgefunden.



Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt und werden derzeit waffenrechtlich geprüft. Die bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Männer erhielten einen Platzverweis. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens ermittelt. Hintergründe zur Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen übernommen.



