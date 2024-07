POL-SN: Verfassungsfeindliche Symbole in Schwerin - Polizei bittet um Mithilfe

Schwerin (ots) -



Am Mittwochmorgen wurde die Polizei über zwei Sachbeschädigungen im Schweriner Stadtgebiet informiert.



Gegen 08:00 Uhr stellte ein Zeuge ein Graffito am Alten Friedhof fest. Bislang unbekannte Täter hatten zuvor mit schwarzer Farbe unter anderem ein Hakenkreuz am Boden im Eingangsbereich aufgebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann der Tatzeitraum zwischen dem 29.07.2024 gegen 14:45 Uhr und dem 30.07.2024 um 08:00 Uhr eingegrenzt werden.



Ebenfalls gegen 08:00 Uhr wurde eine Sachbeschädigung am Marienplatz bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde hier in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ein Hakenkreuz an der Fassade eines dort ansässigen Modegeschäfts angebracht. Aufgrund der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole hat der polizeiliche Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernommen.



In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/51802224 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Hinweise nimmt zudem jede andere Polizeidienststelle entgegen.



