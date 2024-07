POL-HRO: Polizei ermittelt nach Hitlergruß

Rostock (ots) -



Nachdem ein 20-Jähriger am Dienstagabend in Schwerin den Hitlergruß gezeigt haben soll, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.



Gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei von Zeugen darüber informiert, dass der Tatverdächtige am Rande der Feier "Wir sind Welterbe" mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben soll. Die eingesetzten Beamten konnten den Tatverdächtigen aufgrund der Zeugenbeschreibung noch auf dem Schweriner Marktplatz feststellen.



Gegen den 20-jährigen Deutschen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zudem wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Die Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin dauern derzeit noch an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell