POL-HRO: Polizei stellt Randalierer auf frischer Tat - Sechs Fahrzeuge beschädigt

Rostock (ots) -



Ein alkoholisierter Mann hat in der heutigen Nacht mehrere Fahrzeuge im Rostocker Hansaviertel beschädigt und musste den Rest der Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen.



Gegen 2:00 Uhr am frühen Mittwochmorgen meldete sich eine Zeugin bei der Polizei in Rostock und informierte die Beamten über einen lautstarken Randalierer in der Kopernikusstraße. Sie teilte mit, dass sie hören könne wie etwas zerstört wurde. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers eilten ins Hansaviertel und konnten im Nahbereich einen 39-jährigen Deutschen und sechs beschädigte Pkw feststellen. Nach ersten Erkenntnissen soll der 39-Jährige die Fahrzeuge mittels einer Holzlatte beschädigte haben. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.



Die Beamen nahmen zudem eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen auf. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 3.500 Euro.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel/ Anne Schwartz

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041/42

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell