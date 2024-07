POL-NB: Diebstahl eines PKW in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Im Zeitraum vom 30.07.2024 um 10:00 Uhr bis zum 31.07.2024 um 09:30 Uhr wurde in Neubrandenburg ein PKW Toyota Corolla entwendet.



Das blaue Fahrzeug befand sich abgestellt auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz im Kastanienweg in der Neubrandenburger Südstadt. Die Vorgehensweise der unbekannten Täter ist Gegenstand der nun eingeleiteten Ermittlungen.



Der entstandene Schaden wird auf ca. 25.000EUR geschätzt.



