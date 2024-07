Presseeinladung: Innenministerium fördert für Schulbauprojekt in Loitz

Am Montag überreicht Innen-Staatssekretär Wolfgang Schmülling an Landrat von Vorpommern-Greifswald Michael Sack einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 3,5 Millionen Euro für den Umbau und die Sanierung der Diesterweg-Grundschule in Loitz.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zum Termin eingeladen.

Termin: Montag, 5. August 2024, 13.30 Uhr

Ort: Störtebecker Braugasthaus, Am Markt 13, 17489 Greifswald

Nach Fertigstellung und Umbau der Diesterweg-Grundschule wird am Schulstandort Loitz ein Förderzentrum mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung für bis zu 170 Schülerinnen und Schüler entstehen. Das Gebäude und die Außenanlagen werden barrierefrei errichtet sowie mit zusätzlichen Sanitäranlagen ausgestattet.

Der Bau soll bis zum Schuljahresbeginn 2025 abgeschlossen sein.