POL-NB: Vermisstensuche nimmt glückliches Ende

Neubrandenburg (ots) -



Am 30.07.2024 gegen 23:25 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg eine vermisste Person gemeldet. Der lebensältere Mann hatte sich unbemerkt aus einer Wohneinrichtung bei Breesen entfernt. Aufgrund seiner Demenz und Medikamentenbedürftigkeit wurde umgehend eine groß angelegte Suche in die Wege geleitet.

Nach einer mehrstündigen, zunächst erfolglosen Suche konnte die vermisste Person um 04:43 Uhr auf einer Freifläche im Bereich der Ortschaft festgestellt werden. Dies gelang durch eine hinzugezogene Rettungshundestaffel, welche mit 4 kalten Schnauzen unterstützte und den hilfsbedürftigen Mann aufspüren konnte. Dieser wurde zur Beobachtung aufgrund einer möglichen Unterkühlung in ein Krankenhaus verbracht.



Rückfragen bitte an:



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell