POL-GÜ: Zeugen gesucht: Fußgänger in Güstrow angefahren - Unfallverursacher flüchtig

Güstrow (ots) -



Beamte der Polizei Güstrow befanden sich am 30.07.2024 aufgrund einer gemeldeten Verkehrsunfallflucht in der Neukruger Straße im Einsatz.



Laut Angaben des 85-jährigen Geschädigten habe dieser die Neukruger Straße in Richtung der Straße Am Suckower Graben überquert. Hier sei er gegen 11:10 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren worden. Der Geschädigte stürzte aufgrund des Zusammenstoßes und verletzte sich laut aktuellen Erkenntnissen im Bereich des Armes. Wie der Mann aussagte, sei das Unfallfahrzeug sofort weitergefahren, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Anhaltspunkte zum Unfallfahrzeug vorliegen.



Zur Erhellung des Unfallhergangs sowie zur möglichen Bestimmung eines Unfallverursachers bittet die Polizei Güstrow nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann möglicherweise Angaben zum oben stehenden Sachverhalt machen? Hinweisgeber sowie potentielle Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Güstrow unter 03843-2660 oder jeder anderen Dienststelle zu melden. Natürlich können Hinweise auch über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache mitgeteilt werden.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell