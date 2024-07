POL-NB: Tiefstehende Sonne führt zu Verkehrsunfall zwischen Röbel und Minzow

PR Röbel (LK MSE) (ots) -



Am 30.07.2024 gegen 17 Uhr ereignete sich auf der Gemeindestraße zwischen Röbel und Minzow ein Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW Ford die Gemeindestraße in Richtung Minzow. Nach eigenen Angaben kam er aufgrund der tiefstehenden Sonne in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er zwei Straßenbäume und einen Teil der Bankette.



Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Das Fahrzeug war aufgrund des Unfalles nicht mehr fahrbereit und wurde in eigener Zuständigkeit geborgen. Für den Zeitraum der Bergung des verunfallten PKW kam es zur kurzzeitigen Vollsperrung der Gemeindestraße.



Die Gesamtschadenhöhe beläuft sich auf ca. 12.500 Euro.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Dezernat 1, Einsatzleitstelle



Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell