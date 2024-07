POL-HRO: Graffiti-Sprayer nach Zeugenhinweis gestellt

Rostock (ots) -



Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in der Nacht von Montag zu Dienstag einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer gestellt. Eine Hinweisgeberin informierte gegen 0:30 Uhr die Beamten, die im Nahbereich einen Tatverdächtigen feststellen konnten. Gegen den 20-jährigen Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Bei der anschließenden Durchsuchung wurden unter anderem Spraydosen sowie Farbanhaftungen gefunden. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



