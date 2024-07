POL-LWL: PKW in Hagenow in Brand geraten

Hagenow (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages ist in Hagenow ein PKW in Brand geraten.



Der im Bereich des Kießender Rings abgestellte Mercedes geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 04:00 Uhr in Brand.

Durch die vor Ort eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte das Feuer gelöscht werden.

Benachbarte Gebäude wurden nicht beschädigt und Personen nicht verletzt.

Der am PKW entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 25.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



