POL-HWI: Radfahrendes Kind bei Unfall leicht verletzt

Gegen 18:00 Uhr des gestrigen Tages kam es in Glasin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem radfahrenden Kind.



Derzeitigen Erkenntnissen zufolge überquerte der siebenjährige Junge die Dorfstraße und übersah dabei offenbar den sich nähernden PKW.



Die 23-jährige Fahrerin eines Kleinwagens der Marke Mini konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung den Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern.

Der Junge stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.



Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Wismar.

Sowohl am PKW als auch am Fahrrad entstand ein Sachschaden, der ersten Schätzungen zufolge bei etwa 1000 Euro liegt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell