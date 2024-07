POL-NB: Fahrlässige Brandstiftung in einer Ferienwohnung im Ostseebad Ahrenshoop (LK V-R)

PR Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 29.07.2024 gegen 21:15 Uhr wurde die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen über den Brand in einem Mehrfamilienhaus mit Restaurant in Ahrenshoop, Hafenweg informiert. Durch die eingesetzten Kräfte des Freiwilligen Feuerwehr Ahrenshoop und des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten wurde am Einsatzort kein akuter Brand mehr festgestellt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich eine 52-jährige deutsche Urlauberin in ihrer Ferienwohnung im Obergeschoss des Gebäudes. Hier beabsichtigte sie etwas auf dem Elektroherd in der Küche zu erwärmen. Dabei verwechselte sie jedoch die Herdplatten und schaltete den Bereich ein, auf welchem ein Toaster abgestellt war. Daraufhin kam es zum Brandausbruch. Dieser konnte jedoch durch den schnellen Einsatz eines Mitarbeiters aus dem im Erdgeschoss befindlichen Restaurants unter Zuhilfenahme eines Feuerlöschers schnell gelöscht werden. In der Ferienwohnung entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch die einsetzte Feuerwehr erfolgte Lüftung des Objektes. Gegen die Verantwortliche wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.



