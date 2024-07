POL-NB: Verkehrsunfall mit 5 schwerverletzten Personen in Trinwillershagen (LK V-R)

PR Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Montag, den 29.07.2024 gegen 19:10 Uhr, kam es an der Kreuzung Lindenstraße/Eikboomweg in 18320 Trinwillershagen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr ein 45-jähriger niederländische Staatsangehöriger mit seinem PKW Dacia in Trinwillershagen den Eickboomweg und beabsichtigte auf die Lindenstraße abzubiegen. Dabei übersah er den auf der vorfahrtsberechtigten Lindestraße befindlichen PKW Tesla eines 41-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Daraufhin kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl der Fahrzeugführer des Dacia als auch seine 34-Jährige Beifahrerin, die beiden Töchter (7 Jahre und 11 Jahre alt) und der Fahrzeugführer des PKW Tesla schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Diese wurden durch eine Abschleppunternehmen geborgen. Zur weiteren Ermittlung des Unfallherganges und Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Am Unfallort kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell