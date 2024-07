POL-NB: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall eines Pferdetransporters auf der Insel Usedom (LK V-G)

PR Heringsdorf (ots) -



Am Montag, dem 29.07.2024 gegen 13:30 Uhr, befuhr ein LKW Mercedes Benz (Pferdetransporter), beladen mit vier Pferden, die Bundesstraße (B) 111 aus Richtung B 110 Mellenthiner Kreuzung kommend in Fahrtrichtung Neppermin. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Sowohl die 54-jährige deutsche LKW-Fahrerin und ihre drei Mitfahrer als auch die vier Pferde blieben unverletzt. Die B 110 musste für mehr als zwei Stunden und die B 111 musste für mehr als drei Stunden für die Bergung des Pferdetransporters voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf circa 75.000 Euro geschätzt.



