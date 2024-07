POL-SN: Zeugenaufruf: Verfassungsfeindliche Symbole in Schwerin

Schwerin (ots) -



Nachdem am vergangenen Wochenende mehrere verfassungsfeindliche Symbole auf einem Sportplatz im Stadtteil Mueßer Holz festgestellt worden sind, bittet die Schweriner Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Am Sonnabend, 27.07.2024 gegen 11:15 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass im Bereich eines Basketballplatzes in der Hamburger Allee 120 mehrere Graffitis angebracht worden seien. Mit dunkler Farbe wurden unter anderen ein Hakenkreuz sowie weitere verfassungsfeindliche Symbole auf den Asphaltboden gesprüht. Eine Beseitigung wurde sofort veranlasst.



Der Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385-51802224, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



