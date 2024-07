POL-SN: 71 Rollen Kupferkabel entwendet - Polizei sucht Zeugen

Details anzeigen Mutmaßlich durch die unbekannte Täter zurückgelassener Sperrmüll. Mutmaßlich durch die unbekannte Täter zurückgelassener Sperrmüll.

Schwerin (ots) -



Vom Firmengelände eines Unternehmens im Gewerbegebiet Sacktannen sind am vergangenen Wochenende insgesamt 71 Rollen Kupferkabel entwendet worden.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem 26.07.2024 gegen 18:30 und dem 29.07.2024 gegen 05:45 Uhr Zutritt zum Gelände einer dort ansässigen Kabelfirma. Dabei entwendeten sie insgesamt 35 Kilometer Kupferkabel, ließen im Gegenzug aber augenscheinlich ihren eigenen Sperrmüll - darunter u.a. ein Geschirrspüler sowie ein Toaster - zurück. Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte am Montagmorgen den Diebstahl und informierte die Polizei.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die in Verbindung mit dem Diebstahl ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Schwerin unter 0385/51802224 zu melden. Hinweise nehmen auch die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Explizit gesucht werden zudem Zeugen, die Hinweise zu den am Tatort zurückgelassenen Gegenständen (siehe Fotos) geben können.



Der entstandene Stehlschaden wird auf rund 40.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei Schwerin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell