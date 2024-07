POL-GÜ: Brand eines Gartenhauses in Neubukow

Neubukow (ots) -



Beamte der Polizei Bad Doberan befanden sich am heutigen Tag aufgrund des zuvor gemeldeten Brandes eines Gartenhauses in Neubukow im Einsatz.



Gegen 11:50 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Rostock über den Brand informiert. Wie den ersten Erkenntnissen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens entnommen werden kann, sei das zwischen zwei Mehrfamilienhäusern befindliche Gartenhaus aufgrund des Einsatzes eines Gasbrenners in Brand geraten. Vermeintlich hätte die Gasflamme während der Bekämpfung von Unkraut auf das Gebäude übergegriffen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen und somit auch ein Übergreifen auf benachbarte Wohngebäude verhindern. Niemand wurde verletzt.



Gemäß einer ersten Einschätzung kann der entstandene Sachschaden mit etwa 15.000 Euro beziffert werden.



Die eingesetzten Polizeibeamten fotodokumentierten den Brandort. Das Ermittlungsverfahren wird im Weiteren durch die Kriminalpolizei geführt.



