POL-NB: Schwerer Unfall auf der B192 bei Waren

Am Montag den 29.07.2024 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem schweren Unfall auf der B192 Höhe der Marina Eldenburg. Dort wollte ein aus Waren kommender Fahrzeugführer nach rechts abbiegen und verlangsamte seine Geschwindigkeit, so auch ein hinter ihm fahrendes weiteres Fahrzeug. Ein weiterhin heranfahrender 89-jähriger, deutscher Fahrzeugführer eines PKW Renault bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW auf, welchen er hierdurch auf den zuvorderst Fahrenden aufschob. Der vorderste PKW wurde seinerseits durch die Energie des Unfalls gegen zwei weitere, parkende PKW gestoßen, sodass insgesamt fünf PKW beschädigt wurden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 15.000EUR geschätzt.



Durch das Unfallgeschehen wurden vier Beteiligte leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden, sodass bis zum Abschluss der Maßnahmen halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde.



