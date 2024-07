POL-LWL: Knarzende Treppe verhindert Diebstahl

Neustadt-Glewe (ots) -



Am Freitagmittag wurden zwei unbekannte Männer in Neustadt-Glewe ertappt, die möglicherweise Diebstahlshandlungen in einem Wohnhaus ausüben wollten. Nach Aussagen der 69-jährigen Hausbesitzerin habe ein südländisch aussehender Mann an ihrer Tür geklingelt und in einer fremden Sprache auf sie eingeredet. Während dieser Situation habe sie die knarzende Treppe zum Obergeschoss gehört und eilte ins Wohnhaus zurück. Dort habe sie folglich einen weiteren Mann angetroffen, der sich unberechtigt im Haus aufhielt und ins Obergeschoss wollte. Der 69-Jährigen gelang es, beide Täter mit ermahnenden Worten aus ihrem Haus beziehungsweise von ihrem Grundstück im Schäferkamp zu verweisen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang der Täter über eine nicht verschlossene Tür ins Innere vom Haus. Ein Stehlschaden ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und versuchten Diebstahls aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ludwigslust (03874/4110).



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell