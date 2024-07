POL-ANK: Erfolg der Polizei - GDE nimmt mußtmaßliche Ladendiebe fest - Korrektur Ereignisdatum auf den 24.07.2024

Usedom (ots) -



Bereits am Mittwoch, den 24.07.2024, gegen 23:40 Uhr, hatten Kräfte der Gemeinsamen Diensteinheit (Kooperation der Bundespolizeiinspektion Pasewalk, der Polizeiinspektion Anklam und es Hauptzollamtes Stralsund) in Zirchow zwei mutmaßliche Ladendiebe vorläufig festgenommen.



Die Beamten kontrollierten zunächst in der Ortschaft Zirchow einen polnischen PKW, dessen 60-jährigen polnischen Fahrer und 40-jährigen weißrussischen Beifahrer. Bei der Inaugenscheinnahme des PKW-Kofferraumes stellten die Beamten dann mehrere gefüllte Taschen mit Lebensmitteln, Spirituosen und Parfüm im Wert von rund 1500 EUR fest. An einigen der Waren befanden sich noch Sicherungsmarken, sodass der Verdacht bestand, dass die Waren gestohlen sein könnten. Zur Herkunft der Sachen konnten die beiden Fahrzeuginsassen weder Angaben machen noch Rechnungen für die Waren vorlegen.

Eine Überprüfung der Tatverdächtigen ergab, dass der 40-jährige Beifahrer aus Weißrussland (Belarus) bereits wegen Warendiebstahls polizeilich bekannt ist. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden beide Tatverdächtige zunächst vorläufig festgenommen und die entwendeten Waren sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass die beiden Beschuldigten die aufgefundenen Waren gestohlen haben und nach Polen verbringen wollten. An welchem Ort die Sachen entwendet wurden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.



Die beiden Beschuldigten wurden am Freitag, den 26.07.2024, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser bestätigte die Festnahme des 40-jährigen Beschuldigten aus Weißrussland (Belarus), da dieser in Verdacht steht auch für weitere Ladendiebstähle in ganz Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich zu sein. Er sitzt nun, auf Grund einer möglichen Wiederholungsgefahr und da er ohne festen Wohnsitz ist, in der JVA Stralsund in Untersuchungshaft. Der 60-jährige polnische Beschuldigte wurde am Freitag, nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen.



Die Ermittlungen gegen die beiden Beschuldigten dauern an und werden vom zuständigen Kriminalkommissariat Anklam geführt.



