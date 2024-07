POL-GÜ: Vollsperrung der BAB19 im Bereich Linstow nach schwerem Verkehrsunfall

Details anzeigen Foto: Polizei Foto: Polizei

BAB19/ Linstow (ots) -



Gegen 08:13 Uhr erhielten Einsatzkräfte der Polizei die Mitteilung über einen schweren Verkehrsunfall auf der BAB19 in Fahrtrichtung Berlin. Der Unfall ereignete sich wenige hundert Meter vor der Anschlussstelle Linstow.



Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen sei die alleinbeteiligte, 33-jährige Fahrerin eines Mazda aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der PKW habe sich dann überschlagen und in der Böschung auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen.



Aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers musste die Fahrbahn in Richtung Berlin für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Die in Waren wohnhafte Fahrerin konnte aus dem PKW geborgen und medizinisch versorgt werden, bevor sie zur weiteren Behandlung in das Klinikum Güstrow gebracht wurde. Die Fahrerin gilt aktuell als schwerverletzt, wobei hierzu keine detaillierteren Angaben vorliegen.



Der aufgrund des Unfallgeschehens entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Einschätzung mit mindestens 15.000 Euro beziffert. Gegen 10:00 Uhr wurden die Bergungsmaßnahmen beendet und die gesamte Fahrbahn für den Verkehr freigegeben.



Die weiterführenden Ermittlungen zur Verkehrsunfallursache obliegen nun der Kriminalpolizei.



